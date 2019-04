PKP Cargo i Duisburger Hafen mają list intencyjny ws. połączeń intermodalnych

Sygnatariusze listu powołają zespół roboczy, którego zadaniem będzie przygotowanie wspólnych produktów intermodalnych i poprawa jakości obsługi klientów. Chodzi zwłaszcza o skrócenie czasu i kosztów przewozu ładunków oraz ich przeładunku. Usprawnienie procesów logistycznych ma przyczynić się do tego, że stawki przewozowe na kolejowych połączeniach terminalowych będą konkurencyjne do cen oferowanych klientom przez przewoźników samochodowych, podano w komunikacie.

"Dla nas ważne jest to, że otwieramy sobie szersze możliwości przewozu ładunków intermodalnych do Duisburga, gdzie na Renie funkcjonuje największy na świecie rzeczny port śródlądowy. Nasze pociągi już tam oczywiście od wielu lat jeżdżą, utrzymujemy stałe połączenia z Duisburgiem, ale jest szansa na znaczne zwiększenie ilości transportowanych towarów. Polska jest miejscem, gdzie dynamicznie rośnie przewóz ładunków kontenerowych z portów morskich, jesteśmy także dla Chin bramą lądową do Unii Europejskiej na trasie Nowego Jedwabnego Szlaku. To powoduje, że Duisport jest zainteresowany współpracą z Polską, aby obsługiwać jak największą część kontenerów, która jest adresowana do odbiorców w Europie Zachodniej" - powiedział prezes PKP Cargo Czesław Warsewicz, cytowany w komunikacie.