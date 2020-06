- W perspektywie 2021 roku kluczowa będzie ochrona miejsc pracy i ograniczanie redukcji zatrudnienia, które niestety w opinii pracodawców będzie nie do uniknięcia. Stąd powszechna zgoda na podniesienie zasiłku dla bezrobotnych do 1200 zł i postulat utrzymania instrumentów ochrony miejsc pracy z Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - mówi Męcina, który jest przewodniczącym zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego RDS, w którym prowadzone są negocjacje.

Płaca minimalna wynosi w 2020 roku 2600 zł, a stawka godzinowa 17 zł brutto. Oznacza to, że płaca minimalna w relacji do przeciętnej zbliża się do poziomu 50 proc., ale go jeszcze nie osiąga. A właśnie o osiągnięcie takiego poziomu postulują największe działające w Polsce związki zawodowe.