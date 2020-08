Plan wpływów z dywidend w noweli budżetu 2020 obniżony o 1 mld zł do 0,5 mld zł

"W nowelizacji uwzględniono również niższe niż pierwotnie planowano wpływy z tytułu dywidend. Zakładany spadek dochodów z dywidend w 2020 r. (z 1 495 637 tys. zł do 499 868 tys. zł) wynika z obecnej sytuacji związanej z epidemią oraz możliwymi dalszymi negatywnymi konsekwencjami gospodarczymi. Perspektywa spowolnienia gospodarczego, będąca wynikiem pandemii koronawirusa, determinuje konieczność bardziej ostrożnego podejścia do podziału zysków niektórych spółek. Jest to szczególnie istotne w przypadku podmiotów, które realizują duże projekty inwestycyjne, strategiczne dla państwa, mogące stanowić czynnik stymulujący gospodarkę i pomagający ograniczyć skutki epidemii COVID-19" - czytamy w uzasadnieniu.