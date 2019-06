Play: Przejęcie 3S to optymalizacja sieci światłowodowej i synergie data center

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z szansy na dalszy rozwój naszej współpracy z Play. Już w tej chwili widzimy wiele synergii rynkowych, zarówno w obszarze sieci, jak i opartych na niej usług. Przez lata współpracy zbudowaliśmy wzajemne zaufanie co do profesjonalizmu w działaniu i podejścia do biznesu, co przełożyło się zarówno na samą transakcję, jak i wspólną wizję dalszego rozwoju 3S" - powiedział prezes 3S Piotr Pawłowski, cytowany w komunikacie.