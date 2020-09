Play wprowadza nową ofertę internetu stacjonarnego z wysokimi pakietami danych

"Szybki i stabilny internet Play NetBOX od teraz w nowych, atrakcyjnych cenach i z większymi pakietami danych. Play po raz kolejny zaskakuje niskimi cenami za internet stacjonarny. Od dzisiaj, pakiet 300 GB z pełną prędkością jest dostępny w nowej cenie 70zł miesięcznie. Co więcej, operator rozszerzył obecną ofertę o dwa, atrakcyjne zestawy - 400 GB oraz 500 GB" - czytamy w komunikacie.

Play NETBOX, czyli zestaw internetu domowego z modemem to rozwiązanie dla tych, którzy potrzebują stabilnego połączenia z siecią niezależenie od tego, gdzie się znajdują. Połączenie mocnego modemu zewnętrznego z routerem WiFi eliminuje problem niewystarczającego zasięgu spowodowanego odległością od nadajników, na przykład na przedmieściach czy w małych miejscowościach, podkreślono w komunikacie.

"W NETBOX klient ma do wyboru cztery pakiety oraz dwa zestawy urządzeń - router ZTE kat. 6 dedykowany terenom wiejskim z anteną kierunkową oraz router HUAWEI kat.12 z anteną dookólną, która sprawdzi się na obrzeżach miast i w małych miejscowościach. Do zestawu klient może dobrać odpowiedni miesięczny pakiet danych - 300 GB w obniżonej cenie 70zł, 400GB za 80zł, 500GB za 90 zł. W każdej z tych ofert zarówno urządzenie, jak i jego standardowa instalacja przez technika jest darmowa. Co więcej, Play oferuje również możliwość przetestowania urządzenia i jego możliwości przed zakupem przez 21 dni" - czytamy dalej w komunikacie.