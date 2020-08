Play wprowadza nową ofertę Play Now TV Box

"Operator nieustannie rozwija swoją telewizję, wprowadzając nową ofertę obejmującą dodatkowe pakiety w cenie abonamentu oraz ulepszony TV BOX . Telewizyjna propozycja Play obejmuje w sumie dostęp do ponad 100 kanałów oraz bogatej biblioteki treści na żądanie, w tym do treści w jakości 4K" - czytamy w komunikacie.

"Wszyscy użytkownicy Play Now TV mogą skorzystać z dodatkowego bonusu, czyli 6 miesięcy dostępu do Amazon Prime Video od Play. Oferta Play Now TV obejmuje urządzenie TV BOX, które daje znacznie więcej możliwości, niż tylko dostęp do kanałów telewizyjnych i treści na żądanie od Play. Dzięki wykorzystaniu systemu operacyjnego Android TV pozwala pobierać dodatkowe aplikacje ze sklepu Google Play, w tym aplikacje wideo jak Player, Ipla, czy TVP VOD. Urządzenie jest certyfikowane przez Netflix i Amazon Prime Video, dzięki czemu te aplikacje są preinstalowane, a sam TV BOX umożliwia aktywację dostępu do tych usług bezpośrednio na urządzeniu. W sklepie Google Play dostępne są także gry, które pozwalają zamienić TV BOX w prostą konsolę do gier" - czytamy dalej.