"W nawiązaniu do decyzji polskiego rządu o przedłużeniu zawieszenia połączeń lotniczych do dnia 9 maja 2020 roku włącznie i w obliczu zamknięcia zewnętrznych granic Unii Europejskiej do dnia 15 maja br., wszystkie rejsy pasażerskie LOT-u zaplanowane do 15 maja 2020 br. zostały odwołane.O zmianach będziemy informować na bieżąco" - czytamy w komunikacie.