PLL LOT uruchomią latem 2020 r. połączenia do Rimini i Chanii

LOP przypomina, że w nadchodzącym sezonie letnim, oprócz połączeń do Rimini i na Kretę jego samoloty polecą z polskiej stolicy do położonej nad północnym Adriatykiem Rijeki, a kilka dni później - 13 czerwca - polski przewoźnik po raz pierwszy wystartuje z Warszawy do stolicy Albanii - Tirany. Ponadto w szczycie sezonu LOT będzie także wykonywał połączenia z Polski do pięciu miast w Chorwacji: do Splitu, Zadaru, Rijeki, Dubrownika (z Warszawy i Krakowa) i do Zagrzebia.