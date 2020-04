transport 7 minut temu

PLL LOT zaproponuje cięcia wynagrodzeń, by uniknąć zwolnień - źródło

Polskie Linie Lotnicze LOT zaproponują pracownikom obniżenie wynagrodzeń na czas przestoju. Dzięki temu LOT będzie w stanie utrzymać zatrudnienie i obejść się bez masowych zwolnień, jakie wprowadziły inne linie lotnicze, dowiedziała się agencja ISBnews ze źródeł zbliżonych do spółki. Po obniżkach, do czasu wznowienia operacji kapitan zarobi nawet ok. 7 tys. zł miesięcznie, a stewardessa nie mniej niż ok. 2,6 tys. zł.

