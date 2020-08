forex 1 godzinę temu

Podniesienie płacy minimalnej w 2021 roku to dla firm koszt ok. 3,87 mld zł

Podniesienie płacy minimalnej w roku przyszłym do 2,8 tys. zł to dla dużych firm koszt 826,2 mln zł, dla małych, średnich i mikroprzedsiębiorstw - ponad 3,039 mld zł, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r.