Polonus miał 4,75 mln pasażerów w 2019 r.

We flocie przewoźnika obecnie znajduje się 160 autokarów - to wzrost o 6% w porównaniu do 2018 r. Polonus realizuje obecnie kursy z ponad 600 przystanków, podano także.

"W samej tylko komunikacji dalekobieżnej autokary Polonus przejechały ponad 6,5 mln km. To dystans wystarczający do tego by ponad 162 razy okrążyć Ziemię. Pomimo milionów kilometrów na koncie działalność firmy jest przyjazna dla środowiska. Pojazdy znajdujące się we flocie Polonus spełniają wszystkie normy emisji spalin. Autokar jest jednym z najczystszych środków komunikacji przyczyniającym się do ograniczenia śladu węglowego korzystających z niego osób" - czytamy dalej.