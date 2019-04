Polskie LNG ma umowę o dofinansowanie rozbudowy Terminalu LNG w Świnoujściu

"Kluczowe jest zaznaczenie przez KE strategicznej roli naszego gazoportu, jako narzędzia do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego nie tylko do Polski, ale również krajów bałtyckich, poprzez dywersyfikację i promocję nowych tras transportowych w regionie" - powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski, cytowany w komunikacie.

Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski zaznaczył, że rozbudowa Terminalu LNG jest częścią koncepcji tzw. Bramy Północnej, na którą składa się także projekt budowy gazociągu Baltic Pipe, dzięki któremu od października 2022 r. trafi do Polski gaz ze złóż na norweskim szelfie kontynentalnym.

"Rozwój infrastruktury Terminalu LNG w Świnoujściu to kluczowy element realizowanej konsekwentnie strategii Grupy Gaz-System. Uzyskane dofinansowanie jest dowodem na to, że kolejny z dużych projektów inwestycyjnych ważnych dla regionu zyskuje uznanie Komisji Europejskiej" - powiedział prezes Gaz-Systemu Tomasz Stępień.

Prezes spółki Polskie LNG Paweł Jakubowski podkreślił, że udzielona pomoc publiczna ma służyć dofinansowaniu rozbudowy instalacji oraz budowy nowych elementów, a co za tym idzie dodatkowych funkcjonalności terminalu.

"Zwiększamy moc regazyfikacyjną instalacji o 50%, która docelowo osiągnie moc 7,5 mld m3 gazu/rok, odpowiadającą ok. 40% dzisiejszego zapotrzebowania Polski na ten surowiec. Rozbudowa umożliwi nam uruchomienie bardziej konkurencyjnej oferty usług związanych z regazyfikacją i rozładunkiem LNG, na które mamy w Polsce coraz większe zapotrzebowanie" - wskazał Jakubowski.

Dofinansowanie to około 2/3 planowanych wydatków. Środki przyznane są na rozbudowę funkcjonalności terminalu i składającą się na:

Jak informowano wcześniej, program rozbudowy obejmuje w części lądowej dostawienie nowych regazyfikatorów SCV, budowę trzeciego zbiornika i infrastruktury do przeładunku na kolej. W części morskiej przewidziano nowe nabrzeże dla statków. Rozbudowa zwiększy zdolności regazyfikacyjne terminalu do 7,5 mld m3 z 5 mld m3 obecnie, a istnienie trzeciego zbiornika pozwoli na perspektywę zwiększenia ich do 10 mld m3.