POPiHN: Wartość sprzedaży polskich stacji paliw to ok. 136 mld zł w 2018 r.

POPiHN ocenia, że zdecydowana większość stacji paliw (ok. 7,5 tys.) posiada sklep, a sprzedaż w sklepach na stacjach wzrosła w minionym roku średnio o 16,5%, osiągając wartość ok. 15 mld zł.

2,3 tys. stacji należało do krajowych koncernów (PKN Orlen i Grupy Lotos), ok. 1,5 tys. stacji do koncernów międzynarodowych (BP, Shell, Circle K, Amic Energy, Total), a 3,8 tys. do operatorów niezależnych, z czego ok. 1 tys. zrzeszonych było w ramach niezależnych sieci działających pod wspólnym logo. Udział w rynku polskich koncernów wynosił 34,2%, zagranicznych - 19,8%, operatorów niezależnych - 39,5%, a stacji przy supermarketach - 6,5%.