PORR i TGE Gas Engineering rozbudują Terminal LNG za ok. 1,9 mld zł

o Spółka Polskie LNG będzie odpowiedzialna m.in. za wybudowanie nowego zbiornika LNG o pojemności ok. 180 tys. m 3 brutto i wykonanie części technologicznej nowego stanowiska statkowego służącego do rozładunku, załadunku i bunkrowania LNG.

"To znak, że to co zaplanowaliśmy ponad cztery lata temu, realizujemy zgodnie z harmonogramem. Gazoport w Świnoujściu jest jednym z najbardziej efektywnie wykorzystywanych gazoportów w Europie i taki pozostanie. Po zakończeniu inwestycji będzie on wykorzystywany przynajmniej w takim samym stopniu, jak do tej pory" - powiedział pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski w trakcie podpisania umów.