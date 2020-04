Portfel budowlano-infrastrukturalny Unibepu ma wartość 1 279,2 mln zł na 2020 r.

"W portfelu zamówień posiadamy zlecenia w części budowlano-infrastrukturalnej na kwotę ok. 1,9 mld zł (w tym ok. 1,3 mld zł na 2020 r.). W każdym segmencie działalności prowadzimy aktywną akwizycję, by budować portfel z myślą o roku 2021 i latach kolejnych" - napisał Gołąbiecki w liście załączonym do raportu rocznego.