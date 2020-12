Prezydent podpisał nowelę dotyczącą m.in. tzw. pakietu Slim VAT

(1) rozwiązań w zakresie uproszczenia rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług - tzw. pakiet Slim VAT (Simple Local And Modern VAT);

(2) rozwiązań o charakterze doprecyzowującym i uzupełniającym w stosunku do niektórych konstrukcji prawnych w podatku od towarów i usług;

- wydłużeniu terminu do odliczenia podatku naliczonego;

- stworzeniu możliwości przeliczania przez podatnika kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania określonych w walucie obcej zgodnie z zasadami przeliczania przychodu wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym ;

- podwyższeniu limitu dla prezentów o małej wartości do 20 zł;

(5) stworzenie podstawy prawnej do stosowania do kar pieniężnych przewidzianych w ustawie o VAT przepisów działu IV Ordynacji podatkowej ;

"Celem zmian w zakresie systemu zwrotu podatku podróżnym jest wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów 'tax free' oraz elektronicznego potwierdzania wywozu towarów. W związku z powyższym do ustawy dodano definicję legalną pojęcia 'system tax free', jak również zmodyfikowano przepisy dotyczące obowiązków sprzedawców" - czytamy także.

Zmiany w ustawie Prawo bankowe mają charakter dostosowawczy. Istotą zmian w ustawie o podatku akcyzowym jest przedłużenie do 31 grudnia 2022 r. zwolnienia od akcyzy samochodów osobowych stanowiących pojazd hybrydowy. Zmiana w ustawie o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności polega na wydłużeniu, do dnia 31 grudnia 2021 r., terminu, w którym wierzyciel, będący naczelnikiem urzędu skarbowego dokonuje wprowadzenia do Rejestru Należności Publicznoprawnych określonych ustawą danych.