Prezydent podpisał ustawę o strategicznych inwestycjach w sektorze naftowym

- wprowadzenie regulacji umożliwiających inwestorowi skuteczne uzyskanie prawa do nieruchomości niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji (wprowadzenie przepisów umożliwiających wywłaszczenie podmiotów uprawnionych do nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa i uzyskanie przez inwestora prawa użytkowania wieczystego oraz ograniczanie prawa do korzystania z nieruchomości na rzecz inwestora) - przy jednoczesnym obowiązku zapewnienia dla właściciela nieruchomości adekwatnego odszkodowania,