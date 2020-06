Produkcja miedzi płatnej KGHM spadła o 3% r/r do 60 tys. ton w maju

"Produkcja miedzi płatnej wyniosła 60 tys. ton, co oznacza zmniejszenie w relacji do analogicznego miesiąca 2019 roku o 1,9 tys. t (-3%). Spadek w ujęciu r/r dotyczył przede wszystkim KGHM Polska Miedź S.A., głównie ze względu na niższy przerób rudy o mniejszej zawartości miedzi, ograniczoną podaż złomów i gromadzenie zapasów anod przed remontem postojowym w Hucie Miedzi 'Głogów I' planowanym w III kwartale br. Przy porównaniu do kwietnia br., w miesiącu maju lepsze parametry produkcyjne osiągnęły kopalnie w Polsce oraz Sierra Gorda w Chile, co oznacza utrzymanie zakładanych stabilnych wyników w kolejnym miesiącu br. W KGHM International LTD. w maju 2020 roku zanotowano spadek na skutek niższego uzysku miedzi w kopalni Robinson i przestoju kopalni Franke spowodowanego strajkiem załogi. W kopalni Sierra Gorda produkcja miedzi wzrosła o 38% w stosunku do poziomu z maja 2019 roku w efekcie zwiększenia wolumenu przerobu rudy oraz wyższej zawartości miedzi w przerabianej rudzie" - czytamy w komunikacie.