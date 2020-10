Program edukacyjny 'Bank na co dzień' ruszy w internecie 28 października

"Obserwowany w ostatnim czasie intensywny rozwój nowych technologii, sprawił, że jednym z kluczowych obszarów ich działań jest implementacja rozwiązań w ramach tzw. bankowości elektronicznej czy mobilnej, ułatwiających korzystanie z kont i innych produktów finansowych. Z drugiej jednak strony osobisty kontakt z klientem jest wciąż istotnym elementem strategii sprzedażowej w tym segmencie rynku. Nasycenie i konkurencja na rynku zmusiła banki do prowadzenia intensywnej edukacji w zakresie finansów wśród przyszłych klientów, nawet tych w wieku wczesnoszkolnym! Program internetowy 'Bank na co dzień' edukuje i przekonuje widzów, że instytucja bankowa w XXI wieku ma wiele 'twarzy', dostosowanych do obecnych wymagań i realiów rynkowych. Jego pomysłodawca - Fundacja Forum Zrównoważonej Technologii, przy wsparciu Fundacji PKO Banku Polskiego, postanowiła poruszyć najważniejsze kwestie związane z codzienną bankowością" - czytamy w komunikacie.