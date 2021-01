Projekt dot. m.in. do 8 lat kary za porzucanie odpadów niebezp. w konsultacjach

Podwyższenie do 5 tys. zł kar za zaśmiecanie przestrzeni publicznej oraz gruntów polnych oraz wprowadzenie kary pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat za pozostawianie odpadów niebezpiecznych w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania zakłada projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, który trafił do konsultacji społecznych.