Protektor miał 0,49 mln zł straty netto, 3,05 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

"Pozytywne tendencje wprowadzonych korekt funkcjonowania firmy zaobserwowaliśmy już w IV kwartale 2019 roku. Po pierwsze, w ujęciu jednostkowym spółka Protektor S.A. uzyskała w tym okresie wzrost sprzedaży do odbiorców zewnętrznych na poziomie 50% r/r. Po drugie, poprawie uległa rentowność sprzedaży. W ujęciu skonsolidowanym marża brutto na sprzedaży w całym 2019 roku wzrosła o 2 pkt proc. do poziomu 37,3%. Po trzecie, zoptymalizowano wykorzystanie kapitału obrotowego poprzez obniżenie poziomu zapasów, których wartość na koniec ubiegłego roku wyniosła 39,4 mln zł i była niższa o 7% r/r" - napisał prezes Tomasz Malicki w liście do akcjonariuszy.