Przegląd informacji ze spółek

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży towarów osiągnięte w sierpniu 2019 roku przez Monnari Trade wyniosły ok. 20,9 mln zł i były wyższe o 28,22% r/r, podała spółka .

Unibep ma umowę na realizację w technologii modułowej mieszkań studenckich w Jessheim w Norwegii, podała spółka. Zamawiającym jest Bunde Bygg AS. Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy wynosi 79,3 mln NOK, co na dzień zawarcia umowy stanowi równowartość ok. 34,6 mln zł netto.