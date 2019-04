Przewozy PKP Cargo wzrosły według masy o 10,9% m/m w marcu

"W marcu 2019 r. pociągi Grupy PKP Cargo przewiozły o 10,9% towarów więcej niż w poprzednim miesiącu. W porównaniu z lutym br. o 12,4% wzrosła także praca przewozowa. W okresie styczeń-marzec 2019 roku Grupa przewiozła 26 mln ton towarów, co oznacza spadek w odniesieniu do ubiegłego roku o 3,2%, przy jednoczesnym wzroście w porównaniu z 2017 rokiem - o 6,9%. Praca przewozowa osiągnięta przez grupę w pierwszych trzech miesiącach 2019 roku wyniosła 6,6 mld tkm i była niższa o 5,9% niż w roku 2018 oraz wyższa o 3,4% w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku" - czytamy w komunikacie.