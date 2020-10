PSP: Wartość e-transakcji BLIK-iem wzrosła o 43% kw/kw do 8,58 mld zł w II kw.

Liczba transakcji BLIK-iem w e-commerce wzrosła do 73 mln w II kw. 2020 r. z 57,5 mln kwartał wcześniej oraz 34,7 mln rok wcześniej.

"Bez wątpienia ogromne kwartalne wzrosty liczby i wartości transakcji BLIK-iem w II kwartale to efekt przesunięcia zakupów ze sklepów stacjonarnych do sieci. Wynika to oczywiście z lockdownu oraz obaw wielu z nas o kupowanie w tradycyjnych miejscach, gdzie często gromadzą się większe grupy ludzi. Dane za III kwartał, które opublikujemy już wkrótce, potwierdzą, że Polacy zostali przy zakupach w sieci" - powiedział prezes PSP Dariusz Mazurkiewicz, cytowany w komunikacie.