PZL-Świdnik przekazał 200 tys. zł dla szpitala w Lublinie

PZL-Świdnik, spółka będąca częścią Grupy Leonardo, zawarł umowę z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Wojewódzkim im. Jana Bożego w Lublinie przekazując 200 tys. zł na zakup sprzętu medycznego i laboratoryjnego. Środki te zostaną wykorzystane przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublinie na wyposażenie laboratorium analitycznego w specjalistyczny sprzęt i testy do automatycznej izolacji koronawirusa, poinformowano.

PZL-Świdnik już w drugiej dekadzie lutego wprowadził zapobiegawcze środki ochrony pracowników wykorzystujące pierwsze doświadczenia z działań podjętych przez Leonardo we Włoszech i na innych obszarach geograficznych, tj. jeszcze w okresie poprzedzającym pierwszy zarejestrowany przypadek SARS CoV-2 w Polsce, podano także.

Środki przyjęte w zakładach PZL-Świdnik obejmują między innymi indywidualny pomiar temperatury przy wejściu głównym, zainstalowanie dozowników ze środkiem dezynfekującym w pomieszczeniach, większe obostrzenia i ograniczenia dostępu gości, zapewniono maski i rękawiczki pracownikom, wprowadzono wymóg zachowania minimalnej odległość 1,5 m między ludźmi, reorganizację pracy, zmiany i przerwy na posiłki, podział na strefy w halach produkcyjnych, pracę z domu, odpowiednio, tam gdzie jest to możliwe, internetową usługę medyczną i możliwość zadawania pytań przez pracowników dotyczące SARS CoV-2 i pandemii, wymieniono.

PZL-Świdnik to jedyny polski producent śmigłowców wytwarzający wiropłaty od ponad 60 lat. Do dziś firma wyprodukowała i dostarczyła ponad 7 400 śmigłowców dla klientów z ponad 40 krajów na świecie. Firma zatrudnia ok. 3 000 osób, w tym 650 inżynierów i współpracuje z blisko 1000 polskich przedsiębiorstw. Firma jest częścią Leonardo Helicopters od 2010 r.