PZU miało 3 295 mln zł zysku netto, 7 084 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

Zysk operacyjny wyniósł 7 084 mln zł wobec 7 087 mln zł zysku rok wcześniej.

Składki przypisane brutto sięgnęły 24 191 mln zł w 2019 r. wobec 23 470 mln zł rok wcześniej.

"Rekordowy w giełdowej historii Grupy PZU zysk netto w wysokości 3 295 mln zł, rekordowy przypis składki na poziomie 24,2 mld zł i zwrot na kapitale w wysokości 21,2%, prawie dwukrotnie przekraczającej średnią europejską dla firm ubezpieczeniowych, to efekt nie tylko skutecznego zarządzania i optymalizacji kosztów. Siłą Grupy PZU jest także coraz szersza i coraz lepiej dopasowana do potrzeb klientów oferta oraz coraz wyższa jakość usług, oferowanych poprzez rosnącą sieć tradycyjnych placówek i w kanałach elektronicznych" - powiedział ISBnews prezes PZU Paweł Surówka.

"Naszą siłą są też ludzie. Zaangażowanie pracowników Grupy PZU, na przekór spadkowym rynkowym tendencjom, było w 2019 roku rekordowe. Według renomowanego badania Kincentric Best Employers wskaźnik zaangażowania sięgnął 51%, o 11 punktów procentowych więcej niż rok wcześniej. Przełożył się na świetne wyniki finansowe spółki" - dodał.

Według niego, oprócz mocnej rynkowej pozycji atutem spółki i źródłem przewagi na przyszłość są też konsekwentnie wdrażane innowacyjne rozwiązania, oparte na nowoczesnych technologiach, w tym sztucznej inteligencji.

"Dzięki nim mamy szansę być nie tylko największą, ale i najbardziej innowacyjną grupą finansową w Europie Środkowo-Wschodniej" - podsumował prezes.

W IV kwartale 2019 roku, który był najlepszym czwartym kwartałem w historii Grupy PZU, zysk netto wyniósł 935 mln zł, a zwrot na kapitale - 23,7%, podano w komunikacie. Dynamika wzrostu sprzedaży w tym kwartale była najwyższa w ciągu całego roku. Wzrost składki z indywidualnych ubezpieczeń na życie sięgnął w czwartym kwartale 37% r/r, a sprzedaż ubezpieczeń pozakomunikacyjnych - 30%.

"Wskaźnik mieszany (COR) w ubezpieczeniach majątkowych wyniósł 88,4% i był lepszy od celu strategicznego na cały 2019 rok, mimo trudnej sytuacji na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych. To z jednej strony rezultat coraz lepszego zarządzania modelami cenowymi i dystrybucyjnymi, pozwalającymi pozyskiwać i utrzymywać klientów o pożądanym przez nas profilu szkodowości. Z drugiej strony, wsparciem tego procesu były dalsze prace związane z optymalizacją procesów kosztowych. 2019 rok był kolejnym z rzędu rokiem, w którym współczynnik kosztów administracyjnych pozostawał na niskim poziomie 6,8%. Szczególnie korzystne były tu wdrożenia w obszarze cyfryzacji, skutkujące automatyzacją obsługi klienta i redukcją kosztów back office. Polegały m.in. na wykorzystaniu robotyki w likwidacji szkód i rozwinięciu potencjału kryjącego się w nowym podejściu do zarządzania wspólnymi bazami danych. W dłuższym okresie te zmiany będą się przyczyniały do stabilizacji wskaźnika kosztów na strategicznym poziomie 6,5" - powiedział członek

zarządu PZU i dyrektor finansowy Tomasz Kulik, cytowany w komunikacie.

Rok 2019 był niezwykle udany dla PZU Życie. Dane rynkowe, dostępne za pierwsze trzy kwartały pokazują, że w tym okresie PZU Życie zwiększył sprzedaż o 2,5% r/r, podczas gdy składka przypisana dla całego rynku spadła o 3,1%. Przełożyło się to na wzrost udziałów rynkowych PZU Życie o 2,2 pkt proc. do 39,9%. Udział w kluczowym dla PZU rynku składki okresowej pozostał na bardzo wysokim poziomie 45,9%, a dla umów ochronnych wyniósł 62,4%, podano także w materiale.

"Jesteśmy dumni, że mając tak wysokie udziały w rynku ubezpieczeń, PZU Życie stało się jednocześnie liderem nowej sprzedaży ubezpieczeń grupowych pracowniczych. Co więcej, notujemy bardzo wysokie wzrosty nowej sprzedaży w segmentach, w których udział PZU Życie był tradycyjnie niższy, czyli w ubezpieczeniach indywidualnych. Składka przypisana brutto z ubezpieczeń indywidualnych zwiększyła się w czwartym kwartale 2019 roku aż o 37% rok do roku. To zasługa zacieśniania współpracy z bankami Grupy PZU i przebudowy sieci dystrybucji produktów życiowych" - skomentował Kulik.

Rok 2019 był jednocześnie okresem szczególnie intensywnego rozwoju Grupy PZU na rynku prywatnych usług zdrowotnych, podkreślono także. Przychody PZU Zdrowie wzrosły o 47% r/r. Dzięki przejęciom, przede wszystkim Falck Centra Medyczne i Grupy Tomma, liczba placówek własnych PZU Zdrowie wzrosła dwukrotnie - do 130, powiększając się m.in. o 35 przychodni oferujących diagnostykę obrazową. PZU Zdrowie powiększył również sieć placówek partnerskich, których liczba na koniec 2019 roku sięgnęła 2 200.

"To szczególnie ważny dla nas obszar. Dzięki rozwojowi sieci PZU Zdrowie zapewniamy pacjentom coraz lepszy dostęp do usług na najwyższym poziomie. Jako pierwszy operator medyczny uruchomiliśmy Wirtualną Przychodnię, dzięki której pacjenci mogą bez wychodzenia z domu zasięgnąć porady lekarza, otrzymać skierowanie na badania albo receptę na lek. Otworzyliśmy również pierwszy gabinet telemedyczny, w którym pacjent może samodzielnie wykonać diagnostykę za pomocą specjalistycznej aparatury" - powiedział Surówka, cytowany w komunikacie.

2019 rok to również czas dynamicznego rozwoju w obszarze bancassurance i assurbanking, którego efektem są nowe produkty, usługi i rosnące wyniki. Wartość składki pozyskanej we współpracy z należącymi do Grupy PZU bankami wyniosła na koniec 2019 rok 0,89 mld zł, a więc ponad dwa i pół razy więcej niż rok wcześniej, osiągając poziom bliski prognozowanemu dopiero na 2020 rok. Redukcja kosztów w wyniku współpracy z bankami wyniosła 123 mln zł i przekroczyła cel strategiczny w wysokości 100 mln zł zaplanowany na 2020 rok, podkreślił także ubezpieczyciel.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 2 651,01 mln zł wobec 2 711,88 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość jej skonsolidowanych aktywów przekroczyła w 2019 roku 343 mld zł. Ma 22 mln klientów w pięciu krajach. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

