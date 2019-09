PZU oferuje bezpłatnie ubezpieczenie NNW dla dzieci na czas wakacji

PZU Pomoc od dzisiaj zapewnia rodzicom i opiekunom dzieci do 18. roku życia możliwość bezpłatnego przystąpienia na czas wakacji, od 20 czerwca do 1 września, do ubezpieczenia NNW PZU Edukacja. Akcja "Wakacje z PZU. Bezpieczne Dziecko" obejmuje także pełnoletnich uczniów i studentów do 25. roku życia, którzy mogą samodzielnie przystąpić do ubezpieczenia. Aby z niego skorzystać, należy wypełnić formularz deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia na stronie internetowej wakacjezpzu.pl i wyrazić zgody na przetwarzanie swoich danych we wskazanych celach, podano także.