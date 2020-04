transport 36 minut temu

Rainbow Tours: Liczba rezerwacji w ofercie sezonu letniego wzrosła o 7,8% r/r

Wielkość przedsprzedaży imprez turystycznych z oferty sezonu "Lato 2020" wyniosła 168 611 rezerwacje do końca marca br., co oznacza wzrost o 7,8% w porównaniu do analogicznego okresu przedsprzedaży oferty sezonu "Lato 2019", podała spółka.