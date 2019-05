Reakcja rynków na wyniki wyborów. Brexit już pewny

Niemcy w Unii zostają i to jest pewne. Eurosceptyczna AfD co prawda zwiększyła poparcie do 11 proc., czyli o 4,1 punktu procentowego w porównaniu z uniowyborami z 2014 roku, ale straty CDU/CSU wykorzystali głównie Zieloni. Ci względem UE mają pozytywne uczucia.