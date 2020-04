handel detaliczny 1 godzinę temu

Redan: Przychody Top Secret spadły o 59% r/r do ok. 7,6 mln zł w III

Sprzedaż towarów w sieci Top Secret w marcu 2020 r. wyniosła łącznie ok. 7,6 mln zł i była niższa o ok. 59% r/r, podał Redan. W okresie 3 miesięcy br. sprzedaż Top Secret wyniosła ok. 33 mln zł i była ok. 38% niższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.