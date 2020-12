Retail Institute: Obroty najemców centrów handlowych spadły o 25,3% r/r w I-IX

"W okresie od stycznia do września wskaźnik pustostanów we wszystkich monitorowanych przez Retail Institute centrach wyniósł do 6,4% (vs 2,9%. w 2019 r.) Największy przyrost powierzchni niewynajętej odnotowano w centrach dużych - na koniec września stanowiła 8% (vs 3% w 2019) powierzchni ogółem. W centrach małych 5% (vs 3,4%), w średnich rosła natomiast najwolniej (3,7%. vs 2,4%). W tym samym okresie najwyższe spadki odwiedzalności odnotowały centra duże (-31,2%), średnie (-27,5%) oraz małe (-26,5%), co miało bezpośredni wpływ na osiągane przez najemców wyniki finansowe. Średni obrót z metra na koniec września 2020 roku był już minimalnie wyższy w centrach dużych (588,8 zł; tj. -26,5% niższy niż w tym samym okresie 2019 roku) niż w średnich (584,5 zł; tj. -22,2% r/d/r). W centrach małych wyniósł natomiast 496,2 zł, czyli 26,1% mniej niż w tym samym okresie 2019 roku" - czytamy w materiale.