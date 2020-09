Rewolucja cyfrowa nie omija giełd papierów wartościowych, w tym warszawskiej GPW

Partnerem materiału jest ImpactCEE.

Na świecie działa obecnie ponad 130 giełd papierów wartościowych. Automatyzacja i coraz bardziej zaawansowane narzędzia elektroniczne to nieodłączny element nowoczesnych rynków finansowych. Mariaż z nowymi technologiami jest nieunikniony i giełdy muszą się do niego dostosować. W przeciwnym razie zostaną bezpowrotnie wyparte z rynków finansowych całego świata. Globalne instytucje finansowe od dawna intensywnie pracują nad nową cyfrową rzeczywistością.

Giełdy papierów wartościowych na całym świecie wprowadzają innowacyjne narzędzia, które ułatwiają przeprowadzanie operacji finansowych i zachęcają do wejścia na parkiet firmy technologiczne. Wszystko to w przyszłości ma przynieść wymierne korzyści, takie jak: większa wydajność, wysoki poziom cyberbezpieczeństwa przy jednoczesnym uproszczeniu procedur oraz gwarancja stabilnego rozwoju. Automatyzacja to również narzędzia pozwalające na sprawne dostarczanie szczegółowych danych wszystkim inwestorom i Członkom Giełdy. Nowoczesne narzędzia wzmocnią także nadzór rynku i lepiej zidentyfikują problemy związane z manipulacjami i oszustwami finansowymi. Cyfryzacja to także skuteczny dostęp do zupełnie nowych źródeł przychodów i partnerów biznesowych.

Nad unowocześnieniem charakteru swojej działalności i wprowadzaniem nowych narzędzi dla inwestorów pracuje również Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). W ramach inicjatyw strategicznych GPW pracuje nad stworzeniem platformy o roboczej nazwie Private Market, której zadaniem będzie kojarzenie spółek na wczesnym etapie rozwoju z potencjalnymi inwestorami. W tej chwili to dla GPW projekt priorytetowy, a pierwsze testy systemu odbędą się w drugiej połowie przyszłego roku.

– W ramach naszej strategii Grupy Kapitałowej GPW na lata 2018-2022 stawiamy nie tylko na rozwój warszawskiego parkietu, ale także dywersyfikację świadczonych usług. Realizacja większości naszych inicjatyw strategicznych opiera się na wykorzystaniu nowych technologii. To one są dziś kluczem do dalszego rozwoju rynków kapitałowych. Postępy w cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji procesów, jakich dokonaliśmy w ostatnich dwóch latach, pomogły nam nie tylko przetrwać trudne czasy po wybuchu pandemii koronawirusa, ale również pozwoliły nam obsłużyć najwyższą w historii GPW aktywność uczestników rynku – mówi Marek Dietl, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Na GPW trwają również prace nad zbudowaniem własnej platformy transakcyjnej. Narzędzie ma być gotowe w 2023 roku. GPW przygotowała też zestaw narzędzi do identyfikacji i analizy kosztów transakcji - platformę TCA Tool, a w tej chwili prowadzone są rozmowy z potencjalnymi kupującymi. W drugiej połowie 2021 roku wdrożony zostanie projekt GPW Data, który umożliwi uczestnikom rynku kapitałowego szybsze i bardziej optymalne decyzje inwestycyjne.

Jednocześnie warszawska giełda tworzy Platformę Pożyczek Papierów Wartościowych, która ma kojarzyć potencjał pożyczkodawców z zainteresowaniem pożyczkobiorców. Unijny model gospodarki związanej z zarządzaniem odpadami skłonił GPW do zbudowania elektronicznej platformy dedykowanej specjalnie dla tego rynku. W 2019 roku GPW uruchomiła też Giełdowy Program Wsparcia Rozwoju Technologii. W ramach tego narzędzia możliwe jest uzyskanie limitu rabatowego dla członków giełdy na rozwój technologiczny w obszarze prowadzenia działalności maklerskiej.

Zmiany w giełdowych realiach są nieuniknione, kosztowne i czasochłonne, ale ich wprowadzenie zapewni inwestorom szerszy i łatwiejszy dostęp do narzędzi giełdowych, a także skuteczniejszy dostęp do globalnych rynków. To z kolei przyciągnie na giełdy kolejnych uczestników.

