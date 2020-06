Rise.pl otworzy w tym roku lokalizację w Łodzi i jeszcze dwóch nowych miastach

"Siedziba zlokalizowana w zabytkowym budynku Starej Drukarni [w Łodzi] zajmie ponad 2 100 m2. W designerskich wnętrzach znajdą się m.in. elastyczne biura dla zespołów liczących od 2 do 30 osób, 11 sal konferencyjnych, cocktail bar i strefa chillout. Otwarcie planowane jest na listopad 2020 roku. Jeszcze w tym roku do portfolio Rise.pl dołączyć mają dwa kolejne miasta" - czytamy w komunikacie.

"Łódź imponuje dużą dynamiką rozwoju i zdolnością przyciągania biznesu, a także kreatywnością i dużą wrażliwością na design. To miasto, które w odróżnieniu do np. Krakowa czy Warszawy wciąż dysponuje ogromnym potencjałem pod kątem dynamiki wzrostu. Jednocześnie mimo to w Łodzi brakuje wysokiej jakości przestrzeni w modelu flex. W ostatnich latach w mieście pojawiły się biura coworkingowe i duże tradycyjne inwestycje biurowe. Nowe okoliczności sprawiają jednak, że mocniej dostrzegalne są potrzeby firm związane z dostępem do biur łączących zalety stałej siedziby i coworkingu" - skomentował prezes Piotr Augustyn, cytowany w komunikacie