Robyg rekomenduje wypłatę 0,38 zł dywidendy na akcję z zysku za 2018 r.

Niniejsza propozycja zostanie przedstawiona do zaopiniowania radzie nadzorczej spółki.

"Wyniki osiągnięte przez Grupę Robyg w 2018 roku to efekt dobrze zaplanowanej i zrealizowanej strategii. Należy podkreślić, że spółka przekroczyła granicę 1 mld zł przychodów, co w połączeniu z ekspansją we Wrocławiu i pozyskaniem inwestora strategicznego umacnia pozycję grupy na polskim rynku i daje dobre perspektywy na kolejne lata. W 2018 roku zrealizowane zostały wszystkie cele: wejście na nowy rynek, satysfakcjonujący poziom sprzedaży mieszkań i uznań lokali w przychodach, uplasowanie obligacji o wartości 360 mln zł oraz inwestycje w bank ziemi przekraczające 200 mln zł. Warto podkreślić, że wyniki finansowe spółki są lepsze od wyników notowanych w ostatnich latach, postrzeganych jako rekordowe dla branży. Wzrost zysków o ponad 20% wynika ze skrupulatnego planowania - dobrze rozlokowanych inwestycji, odpowiadających potrzebom Polaków, przy zachowaniu korzystnych dla grupy marż" - powiedział przewodniczący rady nadzorczej Robyg Oscar Kazanelson, cytowany w komunikacie.

Ostateczna decyzja w zakresie wypłaty dywidendy, jej wysokości oraz szczegółowych warunków jej ewentualnej wypłaty zostanie podjęta przez zwyczajne walne zgromadzenie spółki zatwierdzające sprawozdanie finansowe spółki za 2018 r., podano również.

"Wsparcie inwestora strategicznego i doświadczenie specjalistów z Grupy Robyg, silna pozycja wypracowana na rynku oraz wciąż duży popyt na lokale mieszkalne pozwalają sądzić, że założony na 2019 rok ambitny plan sprzedaży około 2 700 lokali i uznania w przychodach 2 800-3 000 lokali jest możliwy do realizacji. Oznacza to, że grupa powinna stabilnie rosnąć i mieć doskonałe fundamenty do ekspansji na kolejne nowe rynki - w dużych polskich miastach" - podsumował Kazanelson.

Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Był notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od listopada 2010 r. do maja 2018 r. W 2018 r. Robyg zakontraktował ok. 2 520 lokali.

