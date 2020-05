Ronson miał 29,39 mln zł zysku netto, 38,24 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

"W I kwartale 2020 r. Ronson Development wypracował 29,4 mln zł zysku netto. To wynik ponad 8-krotnie wyższy od osiągniętego w analogicznym okresie ubiegłego roku i zarazem o 69% wyższy niż w całym 2019 r." - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

"W pierwszym kwartale br. przekazaliśmy naszym klientom rekordową liczbę 387 lokali, w tym 234 lokale w projekcie City Link III na warszawskiej Woli, gdzie marża brutto na sprzedaży sięgnęła niemal 39%. Zysk brutto tylko z tego jednego projektu wyniósł 44,2 mln zł, a łączny zysk brutto na sprzedaży w omawianym okresie to 45,8 mln zł. Przełożyło się to na rekordowy zysk netto, który przekroczył 29 mln zł. To wynik nie tylko kilkukrotnie wyższy od wypracowanego w pierwszym kwartale ubiegłego roku, lecz również wyższy niż roczne zyski Ronson Development w kilku ostatnich latach" - dodał prezes Boaz Haim, cytowany w materiale.