grupa azoty Jacek Frączyk 17 minut temu

Rosjanie mogą zablokować inwestycję Azotów na półtora roku. Opinia prawnika

Prezes Grupy Azoty początkowo bardzo nerwowo odniósł się do działań rosyjskiego akcjonariusza. Potem ton jego wypowiedzi stał się bardziej ugodowy. Jeśli Rosjanie pójdą do sądu, to gigantyczna inwestycja może się znacząco opóźnić.

