Rotunda otwarto po dwóch latach remontu. To nie tylko bank

To w dużym skrócie warszawska Rotunda. Od ponad 50 lat jest jednym z symboli ścisłego centrum Warszawy. Właśnie przeszła rewitalizację, właśnie została ponownie otwarta. Jest odnowiona, ale z zachowaniem swojego ducha - wszystko zostało wykonane w nawiązaniu do oryginalnego projektu.

- W ramach obchodów stulecia swojego istnienia PKO Bank Polski otwiera zrewitalizowaną Rotundę, będącą jednym z architektonicznych symboli Warszawy i Polski - mówi Zbigniew Jagiełło, prezes PKO BP. To właśnie bank był głównym inwestorem, to właśnie bank od początku istnienia Rotundy zajmuje część budynku.

- Zdajemy sobie sprawę, jak wiele osób jest emocjonalnie związanych z tym miejscem, co pokazały konsultacje społeczne, gdy przystępowaliśmy do rewitalizacji. W efekcie powstała wizja nowej PKO Rotundy, która jest nie tylko siedzibą banku, ale także wielofunkcyjną, otwartą dla wszystkich i przyjazną przestrzenią - zaznacza.

I nie są to słowa nad wyrost. Prace nad projektem rewitalizowanego budynku poprzedziły szerokie konsultacje społeczne. Wzięło w nich udział ponad… 10 tys. osób, które zgłosiły w sumie 1500 pomysłów na funkcje społeczne budynku. I funkcje społeczne zostały zachowane.

Rotunda. Nie tylko do banku, ale też na kawę

Z kolei na pierwszym piętrze - właśnie w wyniku konsultacji społecznych - powstała nowa przestrzeń, czyli tzw. strefa spotkań. Będzie otwarta przez siedem dni w (od poniedziałku do piątku w godzinach 8-21 i 10-21 w weekend). I w tym miejscu można usiąść w kawiarni lub popracować. Przestrzeń będzie udostępniana m.in. organizacjom wspierającym rozwój startupów w Polsce. Do tego miejsce będzie udostępniane dla organizatorów wydarzeń kulturalnych. Całość uzupełnia zewnętrzne patio w formie amfiteatru.

Koncepcja wybudowania Rotundy pojawiła się w latach 60. ubiegłego wieku. Nad projektem pracował zespół prof. Zbigniewa Karpińskiego. To jeden z bardziej znanych polskich architektów - budował polską ambasadę w Pekinie, pracował w Biurze Odbudowy Stolicy tuż po II Wojnie Światowej.

I to właśnie on odpowiadał za całą koncepcję ulicy Marszałkowskiej w stolicy. Ten segment Warszawy nazywany był Ścianą Wschodnią - to cały zespół architektoniczno-urbanistyczny. Od lat wpisany jest na listę dóbr kultury współczesnej.