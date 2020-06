Rozporządzenie dot. budowy sieci 5G może zostać przyjęte w najbliższym czasie

"Jednocześnie, patrząc na szereg państw europejskich, warto wskazać, iż bardziej proaktywna rola państwa, wychodząca poza spełnianie podstawowych wymogów UE, znacznie wspiera wdrożenie sieci 5G. Do takich działań należą fundusze celowe na projekty B+R, inwestycje publiczne we wdrożenia pilotażowe czy nawet kampanie społeczne dotyczące wpływu masowej implementacji sieci 5G na rozwój gospodarczy. Ostatecznie nowoczesne sieci 5G są równie ważne dla gospodarki, co szlaki komunikacyjne czy infrastruktura lotnicza i kolejowa, stanowiąc swego rodzaju cyfrowe autostrady, które decydować będą o konkurencyjności gospodarek XXI wieku. [...] Z kolei w odniesieniu do producentów sprzętu dla sieci 5G, jedynym europejskim krajem [który nie jest już członkiem UE], który do tej pory zdecydował się na wprowadzenie ograniczeń jest Wielka Brytania" - podano w raporcie Instytutu Kościuszki.