Sąd w Hamburgu wydał zgodę na wdrożenie działań naprawczych w LPP Deutschland

"Spółka prowadzi 19 sklepów stacjonarnych w Niemczech, zatrudnia ok 500 osób i stanowi szósty co do wielkości rynek sprzedaży dla grupy kapitałowej LPP SA. W roku 2019 LPP Deutschland GmbH osiągnęła ok 350 mln zł przychodów ze sprzedaży. Na sytuację spółki zależnej wpływ wywarły negatywne skutki pandemii COVID-19, z czym wiązało się zamknięcie salonów sprzedaży na terytorium Niemiec, jak również spadek sprzedaży po ich otwarciu" - czytamy także.