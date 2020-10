Samar: Import aut używanych wzrósł o 8% r/r do 88,63 tys. sztuk we wrześniu

"Od początku stycznia do końca września sprowadzono do kraju 630 492 samochody osobowe, o 17,5% mniej niż przed rokiem. Wiele wskazuje na to, że w najbliższych miesiącach poziom importu może osiągać rekordowe wyniki przekraczające 100 tys. sztuk. A to wszystko za sprawą zapowiadanych zmian w naliczaniu podatku akcyzowego, który znacznie podniesie finalny koszt sprowadzenia auta. Podobna sytuacja miała miejsce pod koniec 2016 roku. Zapowiedzi zmiany przepisów w listopadzie zaowocowały ponad 100-tysięcznym wynikiem importu w grudniu" - czytamy w komunikacie.