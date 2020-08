Samar: Liczba rejestracji nowych aut o DMC do 3,5 t spadła o 11,93% r/r w VII

"Rynek nowych samochodów osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5t, choć nadal boryka się ze skutkami pandemii koronawirusa, zanotował w lipcu znacznie mniejszy spadek sprzedaży niż w kwietniu i maju (gdy sięgał on kilkudziesięciu procent), a także niż w czerwcu br. Trzeci miesiąc z rzędu rośnie natomiast liczba zarejestrowanych samochodów w porównaniu do poprzedniego miesiąca" - czytamy w komunikacie.