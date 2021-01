Samar: Rejestracje samochodów klasy premium spadły o 4,63% r/r w 2020 r.

"Podobnie jak w przypadku całego rynku samochodów osobowych w Polsce, spadek grudniowych rejestracji, liczonych rok do roku, to w dużej mierze efekt wysokiej bazy, czyli rezultatu osiągniętego w grudniu 2019 roku, kiedy to zanotowano nie tylko najlepszy grudniowy, ale w ogóle najlepszy miesięczny wynik rejestracji w historii tej klasy samochodów w naszym kraju. Z drugiej strony auta premium nadal odczuwają wpływ pandemii koronawirusa na rynek sprzedaży nowych samochodów. Przełom roku to też okres tradycyjnych wyprzedaży, ale wysoki rezultat grudnia 2020 roku jest również pochodną wejścia w życie z początkiem 2021 roku nowej normy Euro 6d ISC FCM, zobowiązującej producentów do wyposażania pojazdów w urządzenia monitorujące zużycie paliwa lub energii elektrycznej. Auta, które nie są w nie wyposażone, nie mogą być już co do zasady rejestrowane. Grudzień był zatem ostatnim miesiącem na sprzedaż aut niesprzedawalnych w 2021 roku (poza tzw. końcową partią produkcji)" - czytamy w komunikacie.