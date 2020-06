Selena FM miała 5,18 mln zł zysku netto, 18,79 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

Spółka ocenia, że epidemia koronawirusa miała mniejszy wpływ na branżę budowlaną w porównaniu do innych sektorów - w pierwszym kwartale wiele rozpoczętych inwestycji nie zostało wstrzymanych, a na większości rynków budowy toczyły się zgodnie z harmonogramami.

"Jednak spółka obserwuje również zmniejszenie poziomu nowo rozpoczętych inwestycji - fakt ten będzie miał znaczący wpływ na branżę budowlaną w 2021 i 2022 roku. Grupa Selena korzysta z rządowych programów pomocowych na większości rynków, na których działa - m.in. w Chinach, we Włoszech, Hiszpanii, Stanach Zjednoczonych i w Polsce" - czytamy dalej.

"Dzięki temu w różnych krajach notowaliśmy różne okresy wchodzenia i wychodzenia z pandemii. W pierwszym kwartale na wielu rynkach epidemia dopiero się rozwijała - nie miała zatem wpływu na wynik tego okresu. W czasie, gdy Europa zamykała granice, Chiny rozpoczynały już powolne odmrażanie gospodarki. Podobnie obecnie - gdy Europa przywraca działalność kolejnych sektorów, epidemia rozwija się na wschodzie - na terenach Ukrainy czy Kazachstanu. Pozwala nam to na wykorzystanie doświadczeń w zakresie podwyższonych środków bezpieczeństwa na poszczególnych rynkach, na których działamy" - wskazał Domarecki, cytowany w komunikacie.

"Na taką sytuację Selena przygotowuje się od lat opracowując i wdrażając innowacyjne produkty, ułatwiające i przyspieszające proces budowania. Od 2019 roku realizowaliśmy ambitną strategię rozwoju - co było widoczne w wynikach finansowych Grupy za 2019 rok. Światowa epidemia może jednak zweryfikować te plany, natomiast na ocenę jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie. Ważne jest, że pojawiło się silne wsparcie rządów na całym świecie w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw i ochrony miejsc pracy, dodatkowo banki centralne wspierają płynność na rynkach wewnętrznych" - podsumował Domarecki.

Grupa Selena FM to globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej. Główne marki to Tytan, Artelit oraz hiszpańska Quilosa. Jest jednym z trzech największych światowych producentów piany poliuretanowej używanej do montażu okien i drzwi. Zakłady produkcyjne Seleny są zlokalizowane w Polsce, Brazylii, Korei, Chinach, Rumunii, Turcji oraz w Hiszpanii. W 2008 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,33 mld zł w 2019 r.