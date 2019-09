handel detaliczny 55 minut temu

Sieć detaliczna PKN Orlen na Słowacji powiększy się o 7 stacji

Sieć detaliczna Grupy Orlen powiększy się o 7 nowych stacji na Słowacji, podała spółka. To kolejny krok do poszerzenia działalności biznesowej na słowackim rynku, gdzie koncern należy do znaczących hurtowych dostawców paliw.