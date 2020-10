Silvair planuje emisję 815 000 akcji po cenie 7,5 zł za szt. bez pp

(i) oferty publicznej w Polsce skierowanej wyłącznie do inwestorów nabywających nowe akcje o łącznej wartości co najmniej 100 000 euro na inwestora;

"Akcjonariuszom spółki nie przysługuje prawo poboru ani podobne prawa w odniesieniu do nowych akcji. Nowe akcje będą przydzielane przez radę dyrektorów spółki według jej uznania inwestorom wybranym przez radę dyrektorów i uprawnionym do uczestnictwa w ofercie" - czytamy dalej.

Silvair zamierza ubiegać się o dematerializację nowych akcji oraz ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Nowe akcje będą emitowane jako akcje w pełni zamienne z akcjami dopuszczonymi już do obrotu na GPW i stanowić będą przez okres 12 miesięcy mniej niż 20% liczby akcji dopuszczonych już do obrotu na GPW, podano także.