Skandale KGHM. Nocna impreza za 100 tys. zł to nie wszystko

- Funkcjonowanie tej spółki to klasyczny przykład braku ładu korporacyjnego, marnotrawstwa i działań na szkodę spółki. Niestety nie ma woli, by to badać i powstrzymać. Bez silnej woli politycznej premiera i prezesa rządzącej partii to się nie zmieni - mówi money.pl dr Wojciech Warski, wiceprezes Business Centre Club, którego zapytaliśmy o powody nagromadzenia licznych nieprawidłowości u miedziowego giganta.