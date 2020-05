Solar Company rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2019 rok

"W związku z zamknięciem centrów handlowych wszystkie sklepy należące do sieci własnej, a także prawie cała sieć sklepów franczyzowych pozostają zamknięte od dnia 14 marca br. Działają jedynie nieliczne sklepy partnerskie i niektóre franczyzowe. Ponowne otwarcie sklepów w centrach handlowych (z wyjątkiem trzech, w stosunku do których do tej pory podjęto decyzje o odstąpieniu od umów najmu w związku z aktualną sytuacją) planowane jest od poniedziałku, 4 maja b.r. W ostatnich tygodniach spółka notuje duży wzrost sprzedaży w kanale e-commerce, co stanowi obecnie jej główne źródło wpływów gotówki" - czytamy w komunikacie.