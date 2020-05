Solaris ma umowę na 12 autobusów elektrycznych dla Lublina za ok. 32 mln zł

Współpraca Solarisa z Lublinem sięga 1996 roku, kiedy to do Lublina - jako jednego z pierwszych miast w Polsce - trafiły autobusy firmy z Bolechowa. W grudniu 2019 roku ZTM w Lublinie na podstawie przetargu zamówił w Solarisie 15 przegubowych trolejbusów Solaris Trollino 18 oraz 20 elektrycznych autobusów Solaris Urbino 12 electric, przypomniał Solaris.

Solaris Bus & Coach to jeden z europejskich liderów produkcji autobusów i trolejbusów. Działa od 25 lat, w czasie których wyprodukował ponad 19 tys. pojazdów We wrześniu 2018 roku Solaris Bus & Coach dołączył do grupy CAF.