Solaris ma zamówienie na 26 autobusów CNG za 32 mln zł dla PKS Bielsko-Biała

"Całkowita wartość umowy podpisanej z PKS Bielsko-Biała to 32 mln zł. Dostawy nowych pojazdów do przewoźnika zostały zaplanowane w dwóch transzach. Pierwsze 13 autobusów zostanie oddanych do klienta w przeciągu 11 miesięcy od momentu podpisania umowy. Ostateczny termin na realizację całego zamówienia to grudzień 2020 roku" - czytamy w komunikacie.

Silniki dostosowane do obsługi tego typu napędu o mocy 239 kW spełniają rygorystyczne europejskie normy emisji spalin Euro 6. Każdy z 26 pojazdów zapewni komfortowe warunki jazdy dla 90 pasażerów, w tym dla 32 na miejscach siedzących. Dostęp do autobusu będzie możliwy poprzez dwa wejścia, zaprojektowane w układzie 2-2-0. Na wygodę użytkowników autobusów wpłynie wydajny system klimatyzacji przestrzeni pasażerskiej i miejsca pracy kierowcy. Wśród innych udogodnień, w które wyposażone zostaną Solarisy Urbino 12 CNG, można również wskazać monitoring pojazdu wraz z podglądem dla kierowcy, dostęp do wi-fi oraz gniazdka z portami USB, podano także.

Autobusy z napędem CNG opuszczają bolechowską fabrykę od 2004 roku. Na przestrzeni tych 15 lat do klientów trafiło już ponad 1 100 pojazdów z napędem gazowym. Ekologiczne Solarisy zasilają tabory przewoźników komunikacji miejskiej i regionalnej m.in. w: Bułgarii, Czechach, Francji, Hiszpanii, Holandii, Izraelu, na Litwie i Słowacji, w Niemczech, Norwegii, Polsce, Serbii, Szwecji i Włoszech, przypomina Solaris w materiale.

Solaris Bus & Coach to jeden z europejskich liderów produkcji autobusów i trolejbusów. We wrześniu 2018 roku Solaris dołączył do grupy CAF, która objęła 100% udziałów w spółce.

