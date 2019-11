Spar Group planuje otwarcie 400 sklepów w Polsce w ciagu 5 lat

"Spar Group bardzo mocno angażuje się w polski rynek handlowy. Ważne są dla nas możliwości współpracy z dużą liczbą niezależnych detalistów, którzy często szukają dużego, wiarygodnego i stabilnego partnera. Szansą są wysokie poziomy konsumpcji w Polsce, przy czym polski konsument to klient świadomy, oczekujący produktów dobrej jakości i chętnie kupujący w dobrze zaopatrzonych sklepach. Naszą przewagą jest międzynarodowa sieć i doświadczenie - możemy zapewnić detalistom takie wyroby, które niedostępne są w innych placówkach. Mamy szerokie doświadczenie w sprawnej i efektywnej logistyce dostaw, co oznacza doskonałe i terminowe zatowarowanie sklepów. Dla detalistów to atut, który może istotnie wpływać na ich obroty i zwiększone bazy klientów" - powiedział dyrektor zarządzający, członek zarządu Wasz Sklep Spar, Tomasz Syller, cytowany w komunikacie prasowym.